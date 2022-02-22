Кайбицкий район: Планируются инвестиции в сельхозпроизводство в сумме 3,8 млрд. рублей

В 22 заседании Совета Кайбицкого района приняли участие заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и депутат Госсовета РТ Фаниль Багаутдинов, сообщают «Кайбицкие зори».

О социально-экономическом развитии муниципального образования и деятельности в 2021 году проинформировал глава района Альберт Рахматуллин.

Он отметил, что объем валового территориального продукта в районе в 2021 году вырос на три процента и составил 5,4 миллиарда рублей. Средняя зарплата по району увеличилась на 13,4 процента и составила 30576 рублей.

По его словам, в 2022 году планируется вложение инвестиций в сельскохозяйственное производство в сумме 3,8 млрд. рублей, чтобы запустить первую очередь молочного комплекса на 448 дойных коров в ООО «Туган як-Агро», начать строительство молочного комплекса на 3350 дойных коров в ООО «Август-Кайбицы», двух зерносушильных комплексов, машинно-тракторного парка и основного офиса.

Рахматуллин в числе главных задач текущего года назвал такие, как создание молодежного центра, развитие агропромышленного комплекса и повышение деловой активности населения.

Заместитель Премьер-министра Василь Шайхразиев положительно оценил прошлогоднюю деятельность Кайбицкого района и рассказал об основных показателях социально-экономического развития республики. «Национальные проекты дают возможность направить серьезные инвестиции в развитие территорий. 75 процентов населения проживают в районных центрах и городах. Повышение средней зарплаты селян является важной задачей. По итогам 2021 года в Приволжском федеральном округе Татарстан занимает второе место по уровню средней зарплаты», — подчеркнул он.

Как отметил Шайхразиев, в республике родилась 41 тысяча малышей, это первое место в ПФР по рождаемости: «Радует, что в 1,6 раза вырос показатель рождения вторых, третьих, четвертых детей. Это говорит о том, что у населения есть устойчивый доход, есть уверенность в завтрашнем дне», — резюмировал он.