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ЛНР и Татарстан 29 июля 2025 11:05

Кайбицкий район доставил седьмой гуманитарный груз в подшефный город Рубежное

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Кайбицкий район доставил седьмой гуманитарный груз в подшефный город Рубежное
Груз сопровождали вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин и глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин.
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарная колонна из Кайбицкого муниципального района прибыла в подшефный Татарстану город Рубежное. Груз сопровождали вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин и глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. В составе груза — строительные материалы (более 10 кубометров досок, плиты ОСБ, профнастил), бензиновые генераторы, специализированный инструмент, а также продукты питания и хозяйственные принадлежности.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Рубежном представители татарстанской делегации также встретились с местной администрацией и обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону, поддержки населения, восстановления городской инфраструктуры.

Сегодня Татарстан и вся страна ведут большую работу по восстановлению и поддержке освобождённых территорий, подчеркнул Альберт Рахматуллин.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Мы доставили всё необходимое для жителей и для нужд города: стройматериалы, инструменты, генераторы, продукты. К сбору подключился весь район - предприятия, индивидуальные предприниматели, неравнодушные жители. Кто-то помог деньгами, кто-то материалами, кто-то техникой. Груз собрался усилиями всего Кайбицкого района. Я лично его сопровождал и буду сопровождать и дальше. Мы не собираемся останавливаться. Победа будет за нами. Как в годы Великой Отечественной войны — победу ковали не только на фронте, но и в тылу. Люди это понимают и поддерживают», – отметил он.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Альберт Рахматуллин также поблагодарил вице-премьера Татарстана Фаниля Аглиуллина за координацию поездки и постоянную поддержку.

«Фаниль Аглиуллин - человек надёжный, порядочный, с огромным опытом. Здесь, в Рубежном и Лисичанске, он делает большое дело. Мы всегда на связи. Такие люди — настоящая опора. Уважаем его и всегда готовы поддержать», – сказал глава Кайбицкого района.

#ЛНР и Татарстан
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