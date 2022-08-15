Кагарлицкий о защите Зарипова: «Капитана нельзя трогать, ни в коем случае»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился впечатлениями от своего хет-трика в матче со «Спартаком» (7:4) и возвращения в первое звено казанского клуба. Отметим, что нападающий в игре с красно-белыми также отметился голевой передачей.

«Хорошо, что сегодня так получилось. Конечно, с такими ребятами (Радуловым и Шипачевым — прим. ред) всегда приятно играть. Но и до этого у меня отличное звено было — с Кирюхой Петровым, Сэмом (Кириллом Семёновым — прим. ред) тоже хорошо играли. Сегодня играли такой тройкой, завтра — иначе. Все понимают, что у нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом.

Какой гол по исполнению был сложнее? Наверное, второй. Кирюха Панюков отдал, шайба на вытянутых руках была, получился не очень сильный бросок. Если честно, даже не думал, что она зайдёт. В первом голе Вадик очень удобно выложил шайбу под бросок, а во втором Киря не очень видел, где я нахожусь, дал немного наотмашь. А вообще, самый сложный гол — третий (смеётся). Кричал Вадику, чтобы сам забивал, а он поступил по хоккейным правилам, отдал на хет-трик», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Ак Барса».

Также Кагарлицкий прокомментировал эпизод с дракой своего одноклубника Кристиана Хенкеля со спартаковцем, который грубо атаковал капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова.

«Как команда отреагировала на вчерашнее поражение? Тренерский штаб с нами хорошо поговорил, сами ребята разозлились. Никто вчера не хотел уступать, но, видимо, плохо подошли к игре. Сделаем выводы, в том числе по сегодняшнему матчу. Считаю, мы не должны так в концовке с 6:2 доводить до 6:4.

Стычки на льду? Не сказал бы, просто и у «Спартака», и у нас есть ребята, которые играют жёстко. У них молодой парень Даниса Зарипова в спину тыкал, но у нас каждый готов вступиться, а потом градус повышался по накатанной. Капитана нельзя трогать, ни в коем случае», — считает Кагарлицкий.