Кагарлицкий о поражении «Ак Барса»: «Ничего хорошего, руки пока не оттуда растут»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий раскритиковал свою игру после поражения казанской команды от московского «Динамо» (0:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве.

«Счёт 0:2, у меня «минус 2», что ещё сказать. Всё на табло, и по факту проиграли, оценивать нечего, ничего хорошего. Что не получалось? Голы забивать – моментов много, а мы не реализовываем. Чего-то не хватает.

Три момента было хороших, руки пока не оттуда растут, видимо. Буду исправлять, нужно было забивать в тех моментах, после игры уже не забить. Посмотрим, первая игра ещё, но результат неутешительный. Будем разбираться», - цитирует Кагарлицкого корреспондент «Татар-информа».

Также ответил на вопрос нашего корреспондента, почему на старте предсезонной подготовки первое звено «Ак Барса» играло сильнее, чем на Кубке Танеко и в сегодняшней встрече.

«Мы только в одной игре забили четыре гола. Работаем, стараемся, сыгранность уж не пропадёт, она есть. Просто что-то пошло не так, думаю, нам тренерский штаб объяснит, и сами с ребятами поговорим. Никто не хотел проигрывать в первом матче, особенно так. Слово «безвольно» тут не подходит, но в конце матча должен быть штурм, а у нас снова не получилось. Плохо сыграли, надо разбираться», - сказал Кагарлицкий.

Следующий матч «Ак Барс» проведет пятого сентября против ЦСКА в Москве.