Кагарлицкий о победе «Ак Барса»: «Тяжеленькая была игра, прошло меньше суток»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал крупную победу казанского клуба в Нижнекамске над «Нефтехимиком» (4:1) и рассказал о сложностях в подготовке к игре.

«Тяжёленькая была игра, проводили второй матч за два дня, прошло даже меньше суток. Немного тяжело дался первый период, но перебороли это, гол в раздевалку нас не сломил. Перевернули ход игры, победили, все парни – молодцы.

Наконец-то поиграли, это очень важно, все ребята скучали по играм, хочется играть, а не тренироваться (улыбается). Тяжёлая работа идёт. Сейчас отдохнём немного и продолжим подготовку. Есть ещё компоненты, которые следует улучшить», - приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Ак Барса».

Также Кагарлицкий прокомментировал эпизод в сегодняшнем матче, когда он и Артем Галимов не реализовали выход «2 в 1».

«Что сказал Артему Галимову после неудачного выхода? Ничего. Вторая игра за предсезонку, парни под нагрузками. Всякое бывает, считаю, там я сыграл хуже, чем он. Я сильно свалился, поэтому, наверное, это больше моя ошибка. Он хотел на меня сыграть, хотя мог сам эпизод решить. Ничего страшного. Главное, чтобы в сезоне мы выжимали максимум из таких моментов», - считает Кагарлицкий.

«Ак Барс» возвращается в Казань, где продолжит подготовку к сезону. Следующий контрольный матч команда Олега Знарка проведет 14 августа в Москве против «Спартака».