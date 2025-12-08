Кагарлицкий о переходе в «Сочи»: Я приехал не на один сезон

Фото: hcsochi.ru

36-летний нападающий Дмитрий Кагарлицкий рассказал о своем переходе в ХК «Сочи» и перспективах в клубе.

– Долго ли размышляли, когда «Сочи» на вас вышел? Всё-таки вы привыкли играть в командах с большими задачами, мечтаете выиграть Кубок Гагарина.

– Я вижу большую перспективу в «Сочи», верю в то, что мы сможем сыграть в плей-офф. Договорились за два дня буквально, я сильно долго не думал. Немного следил за командой, видел состав, видел, что много молодых и талантливых парней здесь, очень хотелось с ними поработать. Опять же, я приехал – по моим ощущением – не на один сезон, так что будем строить команду дальше, у неё есть отличные перспективы, – ответил Кагарлицкий корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, последним клубом в КХЛ в карьере Кагарлицкого значилось нижегородское «Торпедо», с которым был расторгнут контракт в мае 2025 года. После этого нападающий находился без клуба. 22 ноября сочинский клуб объявил о подписании контракта с 36-летним форвардом до конца сезона-2025/26.

Также Дмитрий Кагарлицкий выступал в КХЛ за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо», питерский СКА и казанский «Ак Барс».