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Происшествия 30 октября 2026 19:49

Кафе в центре Казани закрыли на 30 дней из-за антисанитарии и грызунов

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Кафе в центре Казани закрыли на 30 дней из-за антисанитарии и грызунов
Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Кафе «Лапшичная» на Университетской в Казани закрыли после проверки Роспотребнадзора.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ, выявлено, что площадка для мусора не имеет ограждения, а около контейнера лежат отходы, служащие кормом для грызунов. Кроме того, пол на кухне и склад кафе загрязнены пищевыми отходами, а влажная уборка проводится некачественно.

Материалы проверки передали в суд, который после рассмотрения дела постановил закрыть кафе на 30 суток.

#управление роспотребнадзора РТ
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