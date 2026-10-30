Кафе в центре Казани закрыли на 30 дней из-за антисанитарии и грызунов

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Кафе «Лапшичная» на Университетской в Казани закрыли после проверки Роспотребнадзора.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ, выявлено, что площадка для мусора не имеет ограждения, а около контейнера лежат отходы, служащие кормом для грызунов. Кроме того, пол на кухне и склад кафе загрязнены пищевыми отходами, а влажная уборка проводится некачественно.

Материалы проверки передали в суд, который после рассмотрения дела постановил закрыть кафе на 30 суток.