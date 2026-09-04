Кафе в центре Казани временно закрыли из-за антисанитарии

Кафе Five green bottles в центре Казани закрыли на 30 суток по решению суда. Судебные приставы Вахитовского райотделения опечатали вход в заведение.

Как сообщает ГУФССП России по Татарстану, причиной временного закрытия стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований: ненадлежащее состояние производственных помещений, проблемы с хранением продуктов и др.

«Получив исполнительный документ, судебный пристав-исполнитель вместе с судебным приставом по ОУПДС выехала на место. Входные группы опечатали», – говорится в сообщении.

