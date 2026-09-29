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Происшествия 29 сентября 2026 15:26

Кафе в Боровом Матюшино закрыли на месяц за санитарные нарушения

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Кафе в Боровом Матюшино закрыли на месяц за санитарные нарушения

Кафе в Боровом Матюшино закрыли за несоблюдение санитарных требований.

Как сообщили в УФССП по РТ, во время проверки в одном из кафе населенного пункта выяснилось, что продукты не имеют маркировки, a уборка проводится нерегулярно. Кроме того, в помещении отсутствовала москитная сетка, что могло привлечь мух. Материалы проверки передали в суд, который постановил закрыть кафе на 30 суток.

«Корпуса опечатали, а доступ к ним ограничили – деятельность кафе фактически прекращена», – рассказали судебные приставы.

#УФССП по РТ
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