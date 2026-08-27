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Происшествия 27 августа 2026 18:56

Кафе в аэропорту Казани оштрафовали за нарушения правил хранения продуктов

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В казанском аэропорту заведение общепита оштрафовали за нарушения правил хранения продуктов.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в одном из заведений продавались продукты без маркировки. Кроме того, не соблюдалась температура хранения, что могло привести к проблемам со здоровьем у пассажиров и сотрудников аэропорта.

По требованию ведомства нарушения устранены. Тем не менее, заведение оштрафовано на 20 тыс. рублей. Также на 5 тыс. оштрафовали руководителя, допустившего невыполнение норм.

#транспортная прокуратура
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