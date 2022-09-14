Кафе на берегу Верхнего Кабана в Казани продается за 52,9 млн рублей

В Приволжском районе Казани за 52,9 млн рублей продается трехэтажное здание кафе «У Радика» общей площадью 836 кв. метров. Объявление о продаже опубликовано на одном из интернет-сервисов.

Здание расположено на первой береговой линии озера Верхний Кабан, общая площадь участка составляет 1200 кв. метров. Кафе одновременно может вместить более ста гостей. Кроме того, здесь имеются пять террас и собственная парковка.

В объявлении говорится, что здание подходит для ведения любого вида бизнеса — за счет удачного расположения и большой площади. Владелец заявляет, что вся мебель и техника останутся новому владельцу. Помимо прочего, по его словам, по всему периметру территории работает система видеонаблюдения, а в подвале установлены холодильники.