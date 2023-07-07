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Кафе и рестораны Татарстана не планируют поднимать цены из-за курса рубля
Объекты общепита Татарстана не планируют поднимать цены из-за снижения курса рубля. Ассортимент кафе и ресторанов сейчас включает намного меньше позиций, на цену которых мог бы повлиять курс доллара, объяснила в беседе с «Татар-информом» генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.
«Кофе привязан к валюте в большой степени, и здесь колебания цены всегда есть. По поводу чая сегодня у нас есть альтернативы из дружественных стран, и я не думаю, что в этом направлении будут резкие колебания цен», — отметила собеседница агентства.
По ее словам, рестораторы пересмотрели цены на свое меню еще весной и менять его в сезон не планируют. Стоимость блюд при этом формировалась с учетом роста цен и санкций на отдельные товары.
«На сегодня меню сформированы исходя из финансовой модели бизнеса, но во главе стоит, конечно же, покупательский спрос», — добавила Шарафутдинова.
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