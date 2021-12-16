Кафе и рестораны Челнов не будут работать в новогоднюю ночь

Точки общественного питания в Набережных Челнах не будут работать в новогоднюю ночь, однако всё будет зависеть от эпидемической ситуации, которая сложится на конец декабря. Об этом на пресс-конференции в Автограде сообщил главный санитарный врач Ильгизар Бариев.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что прогнозировать, как будет развиваться ситуация, пока слишком сложно и достаточно опрометчиво. При этом все точки общепита города уже получили предписания на руки. По словам Бариева, контрольно-надзорные мероприятия в предновогодний период никто не отменял.

«Персонал обязательно должен быть вакцинирован или иметь медотводы, иметь запас средств защиты и антисептиков. Во всех кафе и ресторанах должны стоять обеззараживатели воздуха. Заполняемость зала — не более 70%. Расстояние между столами — не менее 1,5 метра», —перечислил спикер.

Кроме того, запрещено пользоваться кальяном — как внутри помещения, так и на территории кафе.

«Эксцессы создавать не надо. Не надо портить предновогоднее настроение ни самим предприятиям, ни нам. Все меры должны соблюдаться неукоснительно и в полном объеме», — добавил он.