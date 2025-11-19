Кафе «Дуплет» в Альметьевске закрыли на три месяца из-за антисанитарии

В Альметьевске после проверки Роспотребнадзора на 90 суток закрыли кафе «Дуплет».

Выяснилось, что общее состояние помещений было признано неудовлетворительным, отделка стен была выполнена из таких материалов, что влажную уборку провести было невозможно. Не было даже моющих средств, а режим мытья посуды не соблюдался.

Персонал допускали к работе без прохождения обязательных медицинских осмотров. Кроме того, кафе закупало продукты без маркировки и документов.

Суд принял решение приостановить деятельность кафе «Дуплет» на 90 суток.