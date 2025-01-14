Кафе быстрого питания на Островского в Казани закрыли после отравления гостей

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Кафе «Kantin» на улице Островского в Казани закрыли после отравления посетителей. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«7 января 2025 года поступило семь обращений казанцев о получении пищевого отравления после употребления 5 и 6 января готовой кулинарной продукции – шаурмы в кафе „Kantin”» – отметили в ведомстве.

Санитарные врачи обнаружили в заведении многочисленные нарушения санитарных требований. Так, при изготовлении мясных блюд, кондитерских изделий, десертов, салатов не была обеспечена последовательность и поточность технологических процессов. Кроме того, в кафе отсутствовали моечные ванны для мытья мяса и овощей. Более того, в кафе не были проведены ремонт и мероприятия по профилактике проникновения грызунов и членистоногих внутрь помещений.

«В кафе не соблюдалась технология изготовления салатов, что подтверждено результатами лабораторных испытаний. Например, в пробе салата оливье обнаружена кишечная палочка. В заведении нарушался режим мойки и дезинфекции посуды и инвентаря – в смыве с разделочной доски обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Выявлена продукция без маркировки. Также до работы были допущены повара без личных медицинских книжек с данными медосмотра», – отметили в Роспотребнадзоре.

Лабораторные исследования не выявили возбудителей кишечных инфекций ни у заболевших посетителей, ни у сотрудников заведения. При этом с реализации сняли 33 партии продукции общим весом 163 кг.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на 50 суток.