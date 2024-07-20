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Кафе «Будаглы» в Казани закрыли на 70 суток за нарушение санитарных норм
Прокуратура Советского района Казани отреагировала на жалобы местных жителей и провела проверку в кафе «Будаглы» на Кайбицкой улице. В результате проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
В адрес предпринимателя прокуроры внесли представление, возбуждено дело об административном правонарушении.
Советский районный суд Казани принял решение о приостановлении деятельности заведения на 70 суток.
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