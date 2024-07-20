Кафе «Будаглы» в Казани закрыли на 70 суток за нарушение санитарных норм

Прокуратура Советского района Казани отреагировала на жалобы местных жителей и провела проверку в кафе «Будаглы» на Кайбицкой улице. В результате проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

В адрес предпринимателя прокуроры внесли представление, возбуждено дело об административном правонарушении.

Советский районный суд Казани принял решение о приостановлении деятельности заведения на 70 суток.