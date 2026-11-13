Кафе Brew Barrel в Казани закрыли после отравления одного из посетителей

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Один из клиентов Brew Bаrrel обратился к врачам за помощью после посещения заведения. Управление Роспотребнадзора по РТ организовало проверку.

Как рассказали в ведомстве, выяснилось, что на кухне некачественно проводится влажная уборка, отсутствует достаточное количество моечных ванн для посуды и раковина для мытья рук, нарушены условия хранения пищи. Кроме того, сотрудников допускали к работе без всех необходимых медицинских документов, а в отобранных пробах эксперты обнаружили кишечную палочку.

Материалы проверки были переданы в суд, который приостановил работу заведения на 30 дней.