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Происшествия 13 ноября 2026 14:34

Кафе Brew Barrel в Казани закрыли после отравления одного из посетителей

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Кафе Brew Barrel в Казани закрыли после отравления одного из посетителей
Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Один из клиентов Brew Bаrrel обратился к врачам за помощью после посещения заведения. Управление Роспотребнадзора по РТ организовало проверку.

Как рассказали в ведомстве, выяснилось, что на кухне некачественно проводится влажная уборка, отсутствует достаточное количество моечных ванн для посуды и раковина для мытья рук, нарушены условия хранения пищи. Кроме того, сотрудников допускали к работе без всех необходимых медицинских документов, а в отобранных пробах эксперты обнаружили кишечную палочку.

Материалы проверки были переданы в суд, который приостановил работу заведения на 30 дней.

#управление роспотребнадзора по рт #кишечная инфекция
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