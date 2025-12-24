Кафе «Бакинский дворик» в Казани закрыли за многочисленные нарушения правил безопасности
В Казани суд по требованию прокуратуры закрыл кафе «Бакинский дворик». Как стало известно «Татар-информу», поводом для проверки в кафе стала видеозапись, где посетители заведения танцуют под песни украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки.
После проверки на арендатора ООО «Бута» и директора составили административные протоколы за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России. Фирму штрафовали на 300 тысяч рублей, а директора – на 100 тысяч.
Кроме того, в заведении нашли нарушения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. За это назначили дополнительные штрафы – 100 и 30 тысяч рублей соответственно.
Заведение временно закрыли до устранения нарушений.
Отметим, что после 2022 года Данилко неоднократно негативно высказывался в адрес России и российских властей. Ранее председатель Совета отцов России Андрей Згонников обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку. Он назвал недопустимыми такие песни во время проведения СВО.