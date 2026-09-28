Кафанов рассказал, с каким настроем Матвей Сафонов едет играть за сборную России

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Тренер сборной России по работе с вратарями Виталий Кафанов ответил на вопросы журналистов по прибытии в Казань, где завтра пройдет матч национальной команды со сборной Ирана. Ранее Кафанов работал в казанском футбольном клубе «Рубин».

— Особый город, 16 лет здесь отработал в клубе. Сейчас это мой дом, где я живу, здесь моя семья. Я приехал домой.

— Виталий Витальевич, расскажите о выборе вратарей на вот эти сборы. Вообще как оцениваете состояние каждого и, может быть, откроете тайну, кто завтра сыграет?

— Выбор непростой, как обычно. Вратари у нас сейчас в России играют все хорошо, и не попал в окончательный список Денис Адамов, и Слава Тороп, и Евгений Ставер. Вообще этот список изначально был очень большой. Просто здесь уже были какие-то такие, наверное, мелкие детали, которые решили. Скажем, Митрюшкин. Команда хоть и в самом низу, а сделал больше всех спасений. Вот так бывает, да, то есть если бы не он, у «Локомотива» бы, может, всё и по-другому сложилось. Поэтому здесь мы не смотрим на место в таблице, а смотрим на качество игры. Группа вратарей сильная, а всё равно решили какие-то отдельные моменты, поэтому вот этот четвёрка здесь.

— Если останавливаться на кандидатуре Матвея Сафонова, в каком состоянии он приехал, как оцените его тонус?

— Эмоции зашкаливают у него, когда он приезжает в Россию, он каждый раз волнуется, он ждёт этой встречи, даже ещё в клубе. Когда разговариваешь с ним, скажем так, за месяц до... до сбора, он уже думает о том, как он приедет, как он хочет приехать, он об этом говорит, приезжает мотивированный, причём мотивация у него вообще предельная. Он хочет здесь сыграть.

— Виталий Витальевич, а Станиславу Агкацеву тоже многие сейчас... наверняка тоже вам попадались в прессе эти разговоры, многие тоже пророчат большую карьеру в Европе. Как считаете, у него перспективы есть в ближайшем будущем туда отправиться?

— Ну да, если бы мы играли в еврокубках и были бы на виду, я думаю, и Стас, и Саша Максименко, и учитывая возраст, и перспективы, и что они умеют, они могли бы быть на виду, – приводит слова Кафанова корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, матч сборных России и Ирана пройдет завтра, 29 сентября, в 19:00 по московскому времени.