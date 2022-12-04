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Ру Тат
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Политика
4 декабря 2022  13:11

Кадыров заявил о задержании украинских диверсантов в Херсонской области

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Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале о задержании на территории Херсонской области украинских диверсантов.

«В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях», — заявил Кадыров.

По утверждению главы Чечни, от задержанных уже получена «ценная информация», которую предполагается использовать в ближайшее время.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее начал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.

#спецоперация на Украине #Рамзан Кадыров
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