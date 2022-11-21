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Происшествия
21 ноября 2022  12:58
Павел Климчак

Кадыров заявил о ликвидации преступника, который сегодня убил сотрудника ГИБДД в Грозном

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Сегодня в Грозном неизвестный зарезал сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз. Преступника застрелили, когда он попытался сбежать с места происшествия с табельным оружием. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Полицейские в настоящее время отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершенного преступления, проводятся оперативные мероприятия», – добавил Кадыров.

Вместе с тем, по предварительной информации, преступник действовал один. Правоохранители устанавливают его личность.

Глава республики принес соболезнования родственникам погибшего сотрудника ГИБДД.

#Грозный #Рамзан Кадыров #Убийство
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