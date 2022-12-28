Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными бойцами

Вооруженные силы Украины несут большие потери и вынуждены восполнять их за счет необученных новобранцев. Об этом заявил глава Чеченской Республики Разман Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, «последние дни» для украинских войск «выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие». По его данным, ВСУ понесли «большие потери в живой силе и технике», а «оставшаяся часть попросту деморализована».

«В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — добавил глава Чечни.

Кроме того, Рамзан Кадыров заметил, что Президент РФ и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин «четко изложил задачи, которые необходимо выполнить в ходе спецоперации», и что «нашим бойцам этого вполне достаточно».

«Нет никаких сомнений, что итог всей СВО будет соответствовать ожиданиям наших граждан и руководства страны!» — убежден руководитель Чеченской Республики.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. Вскоре после начала масштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на российские источники.