Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными бойцами
Вооруженные силы Украины несут большие потери и вынуждены восполнять их за счет необученных новобранцев. Об этом заявил глава Чеченской Республики Разман Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам политика, «последние дни» для украинских войск «выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие». По его данным, ВСУ понесли «большие потери в живой силе и технике», а «оставшаяся часть попросту деморализована».
«В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — добавил глава Чечни.
Кроме того, Рамзан Кадыров заметил, что Президент РФ и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин «четко изложил задачи, которые необходимо выполнить в ходе спецоперации», и что «нашим бойцам этого вполне достаточно».
«Нет никаких сомнений, что итог всей СВО будет соответствовать ожиданиям наших граждан и руководства страны!» — убежден руководитель Чеченской Республики.