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Кадыров заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят теракты против него
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что украинские и западные спецслужбы готовят теракты против него. Об этом передает РИА Новости.
«Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят», — заявил он.
Глава Чечни при этом уверен, что те, кто готовят покушение на него, проиграют в любом случае.
«Все равно мы выиграем, — посчитал Кадыров. — Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то 100% выиграем».
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