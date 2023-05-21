news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 21 мая 2023 17:36

Кадыров заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят теракты против него

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что украинские и западные спецслужбы готовят теракты против него. Об этом передает РИА Новости.

«Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят», — заявил он.

Глава Чечни при этом уверен, что те, кто готовят покушение на него, проиграют в любом случае.

«Все равно мы выиграем, — посчитал Кадыров. — Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то 100% выиграем».

#Рамзан Кадыров
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное