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Кадыров заявил, что открылся «сезон охоты» на украинских диверсантов
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проводится работа по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп.
«На контролируемой подразделением Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, при проведении специальных мероприятий в населенных домах и частных домовладениях бойцы обнаруживают интересные находки.
«Группы под командованием дорогих БРАТЬЕВ с позывными „Апачи“ и „Нашхо“ успешно выполняют поставленные задачи — лишают членов ДРГ формы, боеприпасов, а также провизии. В спешке украинские боевики покинули определенный квадрат, чтобы вернуться, но теперь им будет нечем воевать: их приличный схрон будет служить российским воинам», — рассказал Кадыров.
Он отметил, что украинские диверсанты регулярно осуществляют вылазки, в ходе которых убивают мирных жителей.
«Причём тут мирные люди? Воюйте с нашими воинами, не заставляйте их себя искать, не прячьтесь от них. Или натовских нацистов хватает только на убийства мирного населения?» — заявил глава Чечни.
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