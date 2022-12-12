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Политика
12 декабря 2022  22:19

Кадыров заявил, что для украинских националистов наступил самый тяжелый период

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Кадыров заявил, что для украинских националистов наступил самый тяжелый период

Ситуация в зоне проведения спецоперации находится под полным контролем союзных войск, пишет в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Об этом доложил дорогой брат, депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Для украинских националистов наступил самый тяжелый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима», – сказал глава Чеченской Республики.

Он добавил, что для штатного выполнения боевых задач российские подразделения обеспечены всем необходимым – техникой, боеприпасами, теплой одеждой, продуктами питания и пр.

#спецоперация на Украине
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