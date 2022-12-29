Кадыров заявил, что Чечня приняла официальное извинение Папы Римского

Чеченская Республика принимает официальное заявление от Ватикана с извинениями за высказывания Папы Римского Франциска в адрес, которое было направлено, в частности, в адрес чеченцев. Об этом глава региона Рамзан Кадыров заявил сегодня в ходе прямой линии.

«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <…> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность», – цитирует его ТАСС.

Напомним, в конце ноября Франциск в интервью, опубликованном в журнале американских иезуитов America magazine, назвал военнослужащих из Бурятии и Чечни «самой жестокой частью российских войск на Украине». В России это заявление раскритиковали, в том числе с жесткой критикой выступил Кадыров. Позднее глава МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Ватикан принес свои официальные извинения.