Кадыров вступился за Симоньян после слов о ядерных испытаниях в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, которая предложила провести ядерные испытания над Сибирью. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что Симоньян — настоящий патриот, твердо отстаивающий интересы России. К тому же, полагает глава Чечни, она «не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным оружием по своей же территории».

Всем, кто решил «хайповать» на заявлениях главреда телеканала RT, он предложил «заняться полезными делами» и внести более ощутимый вклад в борьбу с НАТО и неонацизмом.

«Любые подобные решения принимает Верховный главнокомандующий (Президент России Владимир Путин — прим. Т-и) исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству. Это прекрасно знает и Маргарита, и любой трезвомыслящий», — заключил он и отметил, что в словах Симоньян был другой смысл — что Россия даже в самых неблагоприятных условиях стратегически не проиграет.