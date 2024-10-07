Кадыров выступил в защиту мигрантов и против «инквизиции»

Некоторые изменения в миграционной политике страны словно бы намеренно сталкивают россиян с жителями с жителями братских стран, заявил в своем телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, нововведения приводят к тому, что иностранцев массово выдворяют из страны — «кто под руку попадется». Винить в возникновении проблем с миграцией, уверен политик, необходимо тех, кто должен был контролировать процесс, а не приезжающих в страну.

«В любом случае, разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию. Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере. Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран. Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

По его словам, решением вопроса необходимо заниматься точечно, отставив в сторону «средневековые подходы». При этом важно, чтобы от этих действий не пострадали законопослушные мигранты, которых большинство.

«Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток. Но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?» — заключил глава Чечни.