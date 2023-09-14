Кадыров: «Вопросы межнационального мира всегда были и будут на контроле руководства РТ»

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Руководство Татарстана уделяет особое внимание сохранению межнационального мира и согласия. Дальнейшая работа в этом направлении, а также задачи, которые сегодня поставил Раис РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету, означают, что эти вопросы всегда были и будут на особом контроле у руководства республики. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Мы как непосредственно профильный орган эту работу поддерживаем, развиваем и будем продолжать работу в еще более усиленном режиме. Сегодня на послании присутствовали руководители национальных культурных объединений и представители Ассамблеи народов Татарстана», — отметил Кадыров.

Собеседник агентства подчеркнул, что результаты Года национальных культур и традиций, которым 2023 год был объявлен Раисом РТ, послужат и в будущем.

Так, например, в этом году проведена большая работа по укреплению межнационального единства, по популяризации культуры народов, которые проживают на территории республики. Одним из крупных проектов стало создание коллекций аутентичных костюмов — традиционной одежды народов Поволжья.

Четвертого ноября в Татарстане будет праздноваться День народного единства. «Это будет большое мероприятие, посвященное закрытию Года национальной культуры и традиций и празднованию Дня народного единства, где мы тоже будем подводить итоги этого года. И результаты, которые будут представлены 4 ноября, послужат вектором для дальнейшего развития этого направления», — поделился планами руководитель Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

В своем ежегодном послании Рустам Минниханов поручил укреплять статус Татарстана как площадки межконфессионального мира.