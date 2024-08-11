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Политика 11 августа 2024 20:27

Кадыров: Вооружение уничтоженной в Курской области колонны ВСУ указывает на НАТО

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале о том, как полк «АХМАТ-Чечня» под руководством Асламбека Салиева совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожил в Курской области колонну ВСУ.

«Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории РФ. Как видите, просчитались», – написал руководитель республики.

Кадыров назвал итоги принятых оперативных мер достаточно впечатляющими: российские бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО.

#Рамзан Кадыров
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