Кадыров: Вооружение уничтоженной в Курской области колонны ВСУ указывает на НАТО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале о том, как полк «АХМАТ-Чечня» под руководством Асламбека Салиева совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожил в Курской области колонну ВСУ.

«Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории РФ. Как видите, просчитались», – написал руководитель республики.

Кадыров назвал итоги принятых оперативных мер достаточно впечатляющими: российские бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО.