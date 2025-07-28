Кадыров: «В РТ 6,8 млн га земли. Из этого объема в собственности республики – менее 1%»

Азат Кадыров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане 6,8 млн гектаров земли, но в собственности республики находится лишь 55 тыс. га земель (менее 1%). Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров в интервью «Татарстан 24».

«Всего в республике 6,8 млн гектаров земли. Из этого объема менее 1% находятся в собственности Республики Татарстан, что составляет около 55 тыс. га», - сказал Кадыров.

По его словам, более 3,2 млн гектаров земли (48,2%) от общего объема находится в частной собственности.

Еще 340 тыс. га земель РТ (5%) находятся в муниципальной собственности, чуть более 1,5 млн га (23%) приходится на так называемую землю неразграниченной собственности, которая по закону находится в распоряжении муниципальных образований, еще 1,5 млн га (23%) - в федеральной собственности, в основном это лесной и водный фонды.