В 2022 году фестиваль этно-музыки «Таба» может пройти в течение нескольких дней

В следующем году организаторы планируют провести молодежный фестиваль этно-музыки «Таба» в течение нескольких дней. Об этом на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказал заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Кадыров.

«Возможно, в следующем году фестиваль этно-музыки „Таба“ уже пройдет на протяжении нескольких дней», — сказал Кадыров.

По его словам, благодаря популяризации с помощью онлайн-трансляции на мероприятие хотят приехать коллективы из Крыма и Якутии.

«Мы ориентируемся на популяризацию традиционного фольклора среди молодежи через современные музыкальные направления, привлекаем больше творческих коллективов не только из республики, но и регионов Поволжья», — отметил докладчик.

Напомним, что фестиваль «Таба» проходил 12 июня, в День России. В мероприятии приняли участие исполнители и самодеятельные коллективы, представляющие национальную культуру в новой интерпретации.