Кадыров увидел двойные стандарты в подходе к конфликту на Ближнем Востоке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров увидел в подходе стран Запада к палестинско-израильскому конфликту проявление двойных стандартов. Своим видением ситуации он поделился в Telegram-канале.

«Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями», — написал политик. По его мнению, мировое сообщество боится назвать «неправомерные действия Израиля, длящиеся больше полувека» (речь идет об установлении израильского контроля над территориями вне границ 1967 года — прим. Т-и).

«Для них (западных политиков — прим. Т-и) точечная операция, проводимая Россией против сатанистов, убивающих мирных людей и направленная на возврат своих территорий, — это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель <…> — оправданная и необходимая мера», — добавил Кадыров, противопоставив отношение государств Запада к специальной военной операции на Украине (СВО) и политике Израиля.

«Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада», — заключил руководитель Чечни.

Кроме того, Кадыров привел в пример другим странам ситуацию в России, где «если государством управляет чтущий ислам человек, защищающий Писание и религию от любых нападок».

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., около 130, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники. В секторе Газа от ударов Армии обороны Израиля погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8,7 тыс. получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин накануне назвал террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости, призвав при этом к созданию полноценного Палестинского государства.