Кадыров сообщил об ударе БПЛА по территории университета спецназа в Гудермесе

Об ударе беспилотника (БПЛА) по территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он сообщил, что атака была произведена утром, в 6:30. В результате удара произошло возгорание пустующего комплекса, сообщил Кадыров.

«Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», – отметил глава республики.

Рамзан Кадыров также сообщил, что установкой лиц, причастных к атаке, уже занимаются следственные органы. На работе РУС атака не сказалась, он продолжает работу в штатном режиме.