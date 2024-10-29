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Кадыров сообщил об ударе БПЛА по территории университета спецназа в Гудермесе
Об ударе беспилотника (БПЛА) по территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он сообщил, что атака была произведена утром, в 6:30. В результате удара произошло возгорание пустующего комплекса, сообщил Кадыров.
«Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», – отметил глава республики.
Рамзан Кадыров также сообщил, что установкой лиц, причастных к атаке, уже занимаются следственные органы. На работе РУС атака не сказалась, он продолжает работу в штатном режиме.
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