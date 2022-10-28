Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

23 бойца из Чеченской республики погибли и еще 58 получили ранения при артобстреле со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, четверо из раненых получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Он также сообщил о мерах поддержки семей погибших солдат.

«Да, в тот день потери в одночасье с нашей стороны были большие, но чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса. И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина», – написал он в своем телеграм-канале.

На похороны погибшего в зоне СВО власти республики выделяют 1 млн рублей, еще 12 млн семье выплачивает государство, сообщил Кадыров. Раненые получат по 3 млн рублей. Кроме того, для семей погибших будет обеспечено паломничество в Мекку.

Кадыров также сообщил, что в день, когда произошел артобстрел, бойцы чеченских батальонов «провели вылазку», в ходе которой погибли 70 украинских военных. Своих земляков он призвал объединиться и учиться военному делу. «Учитесь хотя бы военному делу. Я просто удивляюсь, как вы можете спокойно сидеть дома и наблюдать за событиями», – добавил он.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября в стране проходит частичная мобилизация, в ходе которой в общей сложности планируется призвать для службы в зоне проведения СВО 300 тыс. резервистов.