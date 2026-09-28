Кадыров: Шаймиев внес большой вклад в формирование многонационального мира в РТ

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Минтимер Шаймиев внес большой вклад в формирование межнационального и межконфессионального мира в Татарстане. Об этом «Татар-информу» после послания Госсовету РТ Раиса республики Рустама Минниханова заявил директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

«Объявление 2027 года Годом Минтимера Шаймиева – очень радостная новость. Это огромное восхищение дальновидностью и стратегическим мышлением Минтимера Шариповича. Он внес огромный вклад в сохранение республики, возглавил республику в самые тяжелые годы. И благодаря ему была выстроена системная работа во всех направлениях, в том числе в сфере сохранения межнационального мира и согласия», – заметил собеседник агентства.

Кроме того, в своем послании Рустам Минниханов сделал важный акцент на работе учителей родного языка, потому что именно эти люди сейчас являются главным оплотом сохранения языков народов России.