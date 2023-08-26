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Политика 26 августа 2023 20:06

Кадыров рассказал об огромных потерях ВСУ на клещеевском направлении

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Подразделения ВСУ несут огромные потери на клещеевском направлении. Однако атаки продолжаются, чтобы поддержать легенду об украинском контрнаступлении, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем телеграм-канале он опубликовал видео допроса украинских пленных, в котором принял участие командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Боец из 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины заявил, что в его подразделении осталось лишь 20–25% личного состава. «Такое положение заставляет многих из них задуматься и сделать единственно правильный выбор — сложить оружие», — заметил глава Чечни.

#Рамзан Кадыров #спецназ Ахмат
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