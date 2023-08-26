Кадыров рассказал об огромных потерях ВСУ на клещеевском направлении

Подразделения ВСУ несут огромные потери на клещеевском направлении. Однако атаки продолжаются, чтобы поддержать легенду об украинском контрнаступлении, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем телеграм-канале он опубликовал видео допроса украинских пленных, в котором принял участие командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Боец из 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины заявил, что в его подразделении осталось лишь 20–25% личного состава. «Такое положение заставляет многих из них задуматься и сделать единственно правильный выбор — сложить оружие», — заметил глава Чечни.