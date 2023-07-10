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Кадыров рассказал о переброске «Ахмата» на бахмутское направление
Спецназ «Ахмат» переброшен на бахмутское направление, написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Спецназ „Ахмат“ под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — заявил он.
Кроме того, Кадыров показал видео от командира отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова по пути в населенный пункт Клещеевка, который расположен в районе Артемовска. Заявления украинской стороны о переходе села под контроль ВСУ не соответствуют действительности.
«Как видите, даже по окрестностям Клещеевки с генералом на борту водитель ведёт боевую машину уверенно и очень спокойно. УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле», — заметил на это глава Чечни.
Напомним, что с конца января 2023 года населенный пункт Клещеевка находится под контролем Вооруженных сил России.
Видео: телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова
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