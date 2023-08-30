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Кадыров рассказал, что дважды обязан жизнью Путину
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дважды обязан жизнью Президенту России Владимиру Путину и готов выполнить любой приказ российского лидера. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Сегодня меня развеселили размышления обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях, которые пророчат мне скорую гибель, – отметил Кадыров. – Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам».
Глава Чеченской Республики добавил, что всегда относится с пренебрежительным снисхождением к инфобросам, которые призваны посеять рознь внутри нашей страны. По его словам, авторам подобных вбросов придется смириться с тем, что команда Первого Президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – команда верных пехотинцев, для которых не страшна смерть.
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