Кадыров рассказал, что дважды обязан жизнью Путину

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дважды обязан жизнью Президенту России Владимиру Путину и готов выполнить любой приказ российского лидера. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня меня развеселили размышления обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях, которые пророчат мне скорую гибель, – отметил Кадыров. – Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам».

Глава Чеченской Республики добавил, что всегда относится с пренебрежительным снисхождением к инфобросам, которые призваны посеять рознь внутри нашей страны. По его словам, авторам подобных вбросов придется смириться с тем, что команда Первого Президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – команда верных пехотинцев, для которых не страшна смерть.