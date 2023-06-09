Кадыров раскрыл свою версию конфликта с Пригожиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своей беседе с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным и раскритиковал его подчиненных за нарушение достигнутых договоренностей. Свою версию событий он представил в Telegram-канале.

По словам руководителя Чечни, «после очередного заявления Пригожина и был совершен звонок», прием позвонил именно он. «Точную расшифровку телефонного диалога дать не могу, но она может быть у самого Пригожина, так как это был предоставленный им когда-то специальный мобильник. Разговор начался с необходимости поставить точку», — пояснил Кадыров.

«Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни „Ахмат“, ни „Вагнер“ в заявлениях. Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но... Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры „Вагнера“ уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений», — написал глава Чечни.

Кадыров заверил, что «готов был выехать или вылететь, чтобы поговорить лицом к лицу» с Пригожиным, но тот допустил «прозрачные намеки», связанные с делом об убийстве Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году, а также упомянул чеченцев в том контексте, что они являются в России национальным меньшинством.

«Чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная, пора бы это знать», — отреагировал на это руководитель Чечни и напомнил, что суд по делу об убийстве Сулима Ямадаева давно закончился.

Затем Рамзан Кадыров перешел от ответов на частные реплики Евгения Пригожина к критике его выпадов в адрес Министерства обороны России. «Идеальных условий для ведения войны с бесконечным количеством патронов и бронированными штурмовиками, оснащенными реактивными ранцами, не бывает. НЕ БЫВАЕТ!», — заявил Кадыров, уточнив, что по имеющимся у него сведениям военное ведомство помогает и спецназу «Ахмат», и ЧВК «Вагнер».

«Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину. К примеру, кто поставляет различные продукты питания для нужд Министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса», — добавил Кадыров и призвал всех быть «помощниками» Президента России Владимира Путина, «а не блогерами».