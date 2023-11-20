Кадыров — Путину: Старейшины меня ругают за то, что вы к нам не приезжаете

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Президента России Владимира Путина посетить регион. По его словам, это просьба старейшин.

«Я хотел бы передать от наших старейшин — они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику», — заявил он на церемонии передачи новой техники в регионы.

Кадыров отметил, что благодаря решениям Президента республика была восстановлена, и поблагодарил за большое внимание, уделяемое региону.

«Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа, — сказал в ответ Путин. — Под вашим руководством и вашей команды республика преобразилась. С тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, прошло не так уж много времени, а не узнать ничего — просто процветающая республика».