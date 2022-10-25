Кадыров призвал жестче отвечать на обстрелы новых регионов: Даже думать об этом не должны

Россия недостаточно серьезно отвечает на обстрелы своих новых регионов. Необходимо принять более жесткие меры, чтобы ВСУ не могли «даже подумать» об ударах по ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областям. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы отвечаем слабо», — заявил он в своем телеграм-канале.

Кадыров призвал к более жестким ответам на каждую ситуацию, «чтобы [ВСУ] понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

С присоединением новых территорий СВО стала проводиться на территории России, и Кадыров отметил, что не очень доволен сложившейся обстановкой.