Одним из главных вопросов в молодежной среде остается профилактика социально негативных явлений и деструктивного поведения. Об этом на форуме «Наш Татарстан» в беседе с «Татар-информом» заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Есть вопросы, над которыми нам предстоит еще поработать. Прежде всего это профилактика в подростковой среде социально-негативных явлений, деструктивного поведения, борьба с криминалом, с диверсиями», – заметил руководитель профильного ведомства.

«К сожалению, последнее время мы часто очень сталкиваемся с такими фактами, когда наших ребят-подростков, молодежь цепляют, скажем так, на эти крючки, и, к сожалению, они попадают в ситуации, связанные с криминальными действиями. Это, конечно, бич нашего времени», – подчеркнул собеседник агентства.

По словам Азата Кадырова, это проблема, с которой сталкиваются по всей стране, и нужно прилагать большие усилия по ее решению, в том числе – с помощью средств массовой информации.