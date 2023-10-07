Кадыров призвал россиян выступить за отмену выборов на время СВО

Россияне должны единогласно выступить за отмену выборов в период проведения спецоперации. В это время у российского народа должен быть единый кандидат — действующий глава государства Владимир Путин, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Необходимо учитывать, что другого человека, который в современных реалиях может защитить Россию, у нас нет. Над этим стоит задуматься всем», — заявил он в своем телеграм-канале и поздравил Владимира Путина с днем рождения.

По словам Кадырова, в честь этой даты было организовано торжество в центре Грозного.