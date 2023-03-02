Кадыров призвал привлечь к ответу семьи террористов, напавших на Брянскую область

Нужно максимально жестко «и даже жестоко» ответить на произошедшее в Брянской области. При этом необходимо не только разобраться с диверсантами, участвовавшими в нападении, но и тщательно проверить их семьи, которые могут проживать в России, подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины», — заявил он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что не видит разницы между украинскими террористами и теми, что в свое время действовали на территории Чечни. «В итоге по сегодняшним событиям в Брянской области убедилось в этом и все здравомыслящее человечество. Уверяю вас, Запад это не осудит, так как это очевидные западно-террористические методы», — написал глава региона.

В заключение он предложил ввести военное положение в некоторых регионах России. Это позволило бы обеспечить безопасность их населения.