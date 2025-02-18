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Общество 18 февраля 2025 08:38

Кадыров призвал не расслабляться и улучшать боеспособность российской армии

Нельзя расслабляться и ждать, что вскоре начнутся переговоры по конфликту на Украине и специальная военная операция закончится. Нужно дополнительно улучшить боеспособность российских бойцов и усилить их навыки, призвал глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов. Отрывок опубликован в его Telegram-канале.

«Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это не стоило <…> Я уверен, что победа будет за нами», – сказал глава республики.

По словам Кадырова, обладая необходимыми знаниями и современным оснащением, бойцы успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.

«Как доложил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов, проводимая работа приносит отличные результаты. Нам удалось значительно повысить боеспособность военнослужащих и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий», – написал также глава Чечни.

#Кадыров #СВО
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