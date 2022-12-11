Кадыров пригрозил отправить в зону СВО участников конфликта в Урус-Мартане

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям города Урус-Мартан, устроившим потасовку с местным сотрудником ДПС. Руководитель региона призвал людей держать эмоции под контролем и не следовать стадному инстинкту.

«Вчера в Урус-Мартане произошел случай... Люди собрались, окружили сотрудников, я хочу сказать... всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки ... соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация», — говорится в обращении Кадырова, опубликованном на странице его помощника в соцсетях.

Глава республики отметил, что сейчас со всеми участниками инцидента ведется воспитательно-пояснительная работа.

Видео с инцидентом распространилось в Сети накануне. На нем показан конфликт между сотрудником ДПС и местными жителями, которые агрессивно отреагировали на требование следовать правилам дорожного движения.