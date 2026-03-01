Кадыров поздравил Минниханова и назвал отношения ЧР и РТ братскими

фото предоставлено пресс-службой главы Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих социальных сетях поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днём рождения, назвав его одним из самых видных управленцев страны.

Кадыров отметил, что за годы работы Минниханов зарекомендовал себя как мудрый и взвешенный государственный деятель, способный принимать решения в интересах народа и страны. По его словам, Татарстан под руководством Раиса уверенно развивается, укрепляя экономический потенциал, социальную стабильность и основы будущего.

Глава Чечни подчеркнул, что лично знает Минниханова много лет и считает его человеком слова и дела, принципиальным и исключительно трудолюбивым. Именно эти качества, по его мнению, снискали ему уважение общества.

Особо Кадыров отметил тёплые, братские отношения между Чеченской Республикой и Татарстаном, основанные на взаимном уважении, доверии и общей ответственности за будущее России. Он подчеркнул, что в их укреплении велика личная роль Рустама Минниханова, последовательно выступающего за единство и сплочённость народов.

В завершение Кадыров пожелал имениннику крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в служении народу, республике и Родине.