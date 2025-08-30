Кадыров поздравил «дорогого брата» Минниханова с Днем республики и Днем Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова и всех татарстанцев с Днем Республики Татарстан и Днем Казани.

«Сегодня в Татарстане отмечают сразу два значимых события: День Республики и День города Казани. Это особые даты, символизирующие единство, созидание и стремление народа к новым вершинам», – заметил руководитель Чечни.

«От всей души поздравляю дорогого БРАТА, главу Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также весь братский татарский народ с этими знаменательными праздниками!» – подчеркнул он.

Кадыров заметил, что Татарстан по праву считается одним из наиболее успешных регионов Российской Федерации. Он упомянул, что республика демонстрирует уверенный рост во всех сферах жизни, укрепляет социально-экономический потенциал и вносит весомый вклад в развитие и обороноспособность России. По его словам, «эти достижения являются результатом мудрого и дальновидного руководства дорогого БРАТА Рустама Нургалиевича, настоящего профессионала и преданного своему народу руководителя».

Относительно Казани Кадыров сказал, что столица Республики Татарстан «по праву считается гордостью не только региона, но и всей России». «Этот уникальный город объединяет в себе богатое историческое наследие, культурное многообразие и динамичное развитие. Казань символизирует мирное сосуществование разных народов, религий и традиций, служа ярким примером дружбы, взаимопонимания и уважения между культурами», – конкретизировал он это наблюдение.

«Чеченскую Республику и Татарстан связывают крепкие братские отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Мы искренне гордимся тем, что наши регионы развивают эти связи, делятся опытом и совместно вносят вклад в укрепление нашего Отечества», – акцентировал Рамзан Кадыров.

«Поздравляю всех жителей Татарстана и Казани с праздником! Желаю мира, благополучия, дальнейших успехов и процветания вашей республике и ее столице!» – заключил руководитель Чеченской Республики.

Видео: t.me/RKadyrov_95.