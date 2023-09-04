Кадыров показал видео работы спецназа «Ахмат» по ликвидации ДРГ ВСУ под Клещеевкой

Кадрами ночного боя бойцов спецназа «Ахмат» с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в районе села Клещеевка под Бахмутом поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что в последнее время на данном участке противник используют тактику малых отрядов, задача которых состоит в том, чтобы проникать на стратегические высоты для дальнейшей организации на них своих плацдармов. Противодействуют данным ДРГ разведчики «Ахмата», которые выявляют группы боевиков ВСУ, окружают и уничтожают тех, кто не желает сдаться.

«На этих кадрах вы можете видеть, как именно проходит процесс штурма выявленных позиций противника. Для этого привлекаются настоящие профессионалы, которые действуют абсолютно малыми силами. На съемках мы наблюдаем, как пятеро наших спецназовцев неспешно подходят к вражескому укрытию, а затем, проанализировав обстановку и получив приказ о зачистке, приступают к исполнению», – прокомментировал происходящее на видео Кадыров.

Он отметил, что итогом операции стала ликвидация четверых солдат противника, еще двое предпочли сдаться.